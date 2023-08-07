اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:57 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز وادى  النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتين  ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي  دائرة مركز وادى النطرون.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع  حادث انقلاب سيارة ملاكى  بصحراوى البحيرة.
 
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب   سيارة ملاكى  على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
 
 
 

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