اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الإثنين، 07 أغسطس 2023 12:59 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى حادث تصادم- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

طريق اسكندرية الصحراوى

اخبار الحوادث

حادث مرورى

اخبار عاجلة

حادث تصادم سيارتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة