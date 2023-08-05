شئون الحرمين:سقيا زمزم تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن والمعتمرين

إيمان حنا

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام جهودها لتوفير ماء زمزم المبارك لقاصدي المسجد الحرام عبر كفاءات ميدانية تعمل على مدار الساعة للتأكد من كفاءة العمل عبر نقاط التوزيع في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني أن إدارة سقيا زمزم تشرف على تنظيم الأعمال من خلال (1030) عاملاً، إضافة إلى توفير ما يزيد عن (300) حقيبة متنقلة لتوزيع عبوات زمزم، و(80) عربة ذكية سعة (80) لتراً و(30) ألف حافظة لماء زمزم المبارك موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية يتم تعبئتها حسب الحاجة, كما خصصت إدارة سقيا زمزم كفاءات ميدانية للقيام بجولات عبر منظومة عمل تستمر على مدار (24) ساعة، مبيناً أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في بدروم توسعة الملك عبدالله، ثم يأتي توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الحشود عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات.

وقامت الإدارة بتزويد العاملين على السقيا بمظلات شمسية متحركة تساعدهم على أداء مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة، حيث صممت المظلات بشكل متناسق ونسيج يعطي حماية ممتازة ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس لوجود عامل وقاية من الأشعة فئة (٥٠+)، مما يعني أنها تحجب (٩٨%) من الأشعة فوق البنفسجية، كما تتميز المظلات بإمكانية تثبيتها وفكها على الآليات المخصصة لتوزيع ماء زمزم بطريقة عملية وسهلة.