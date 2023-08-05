حزب الإنصاف الموريتانى الحاكم يشيد بنتائج الدورة البرلمانية

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أشاد الفريق البرلمانى لحزب الإنصاف الحاكم فى موريتانيا، بالنتائج التى تحققت خلال الدورة البرلمانية المنقضية.

وقال فريق حزب الانصاف - الذى يضم 107 نواب من أصل 176 - إن نتائج الدورة البرلمانية كانت مشرفة، على الرغم من كونها أول دورة بعد تجديد أعضاء البرلمان فى انتخابات مايو، وأغلب النواب تم انتخابهم حديثا ولأول مرة، والحيز الزمنى المخصص لها محدود جدا نظرا للآجال القانونية الناظمة للدورات العادية للبرلمان.



وأضاف الفريق أن مناقشة كل هذه المشاريع والمصادقة عليها فى فترة محدودة؛ يعكس - بجلاء - دور فريق حزب الإنصاف، كفريق متحد يقوم بدوره التشريعي؛ ويسهم فى تسريع المصادقة على المشاريع المهمة التى تتوقف عليها البرامج التنموية الكبرى.



وأشار البيان إلى أن الفريق البرلمانى لحزب الإنصاف، سيظل متمسكا برسالته مدافعا عن مصالح الشعب الموريتاني، واقفا أمام كل المشككين والمثبطين، وداعما للإصلاحات البنيوية الكبرى التى يقوم بها الرئيس الموريتاني، حسب تعبيره.



وأكد الفريق البرلمانى لحزب الإنصاف أن رفع الحصانة عن النائب المعارض محمد بوى ولد الشيخ محمد فاضل، بعد طلب وزير العدل، تعامل معه الفريق بمهنية عالية؛ أظهرت قوة وتماسك الفريق، وحرصه على صون المقدسات واحترام المثل العليا للبلد.