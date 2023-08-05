تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة وأسعارها

ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة ببنى سويف، وأسعار الدراسة فى الفصل الدراسى الواحد، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023، وتضم جامعة النهضة كليات:-
1 كلية الطب البشرى وتبلغ الرسوم الدراسية فى الفصل الدراسى 99.750 ألف جنيه.
2- كلية الصيدلة وتقدر الرسوم الدراسية 65.925 ألف جنيه فى الفصل الدراسى.
3- كلية طب الأسنان وتبلغ الرسوم الدراسية 74.175 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
4- كلية العلاج الطبيعى وتبلغ الرسوم الدراسية 45.712 ألف جنيه.
5- كلية الهندسة 31.625 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
6- كلية علوم الحاسب وتبلغ الرسوم الدراسية 30 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
7- كلية إدارة الأعمال إنجليزى 20 ألف جنيه بالفصل الدراسى الواحد.
8- كلية إدارة الأعمال عربى 15.525 ألف جنيه.
9- كلية الإعلام والعلاقات العامة 20 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
10- كلية الفنون الجميلة 24.750 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
ويأتي ذلك بخلاف الرسوم الإدارية المقررة سنويا على الطلاب.
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