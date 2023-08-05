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تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة وأسعارها

السبت، 05 أغسطس 2023 11:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة وأسعارها جامعة النهضة
كتب ـ محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة ببنى سويف، وأسعار الدراسة فى الفصل الدراسى الواحد، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023، وتضم جامعة النهضة كليات:-
 
1 كلية الطب البشرى وتبلغ الرسوم الدراسية فى الفصل الدراسى 99.750 ألف جنيه.
2- كلية الصيدلة وتقدر الرسوم الدراسية 65.925 ألف جنيه فى الفصل الدراسى.
3- كلية طب الأسنان وتبلغ الرسوم الدراسية 74.175 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
4- كلية العلاج الطبيعى وتبلغ الرسوم الدراسية 45.712 ألف جنيه.
5- كلية الهندسة 31.625 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
6- كلية علوم الحاسب وتبلغ الرسوم الدراسية 30 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
7- كلية إدارة الأعمال إنجليزى 20 ألف جنيه بالفصل الدراسى الواحد.
8- كلية إدارة الأعمال عربى 15.525 ألف جنيه.
9- كلية الإعلام والعلاقات العامة 20 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
10- كلية الفنون الجميلة 24.750 ألف جنيه فى الفصل الدراسى الواحد.
 
ويأتي ذلك بخلاف الرسوم الإدارية المقررة سنويا على الطلاب.

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