جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية

- جامعة النهضة أول جامعة خاصة في صعيد مصر معتمدة من وزارة التعليم العالي.



- ‏ جامعة النهضة مدرجة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات.



- ‏ شراكات مع كبري المؤسسات والجامعات حول العالم للارتقاء بمنظومة التعليم.

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف عن فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها لكليات: (الطب البشري - طب الفم والأسنان – الصيدلة - العلاج الطبيعي – الهندسة - علوم الحاسب - إدارة الأعمال - الإعلام والعلاقات العامة - والفنون الجميلة).

وتتيح جامعة النهضة التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://apply.nub.edu.eg/?ref=Facebook

وأكد الدكتور حسام الملاحي - رئيس الجامعة، أن جامعة النهضة ببني سويف هي أول جامعة خاصة مصنفة دوليًا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الملاحي، أن جامعة النهضة هي أول جامعة خاصة مصرية في صعيد مصر، بدأت عام 2007، وتوسعت خلال 15 سنة لتضم حاليًا 9 كليات، كما تم إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات.

تأسست جامعة النهضة في محافظة بني سويف عام 2006 كجامعة متميزة تقدم تجربة حياة طلابية مختلفة ورائدة، وتمنح طلابها شهادات معترف بها محليًا ودوليًا، وشهدت خلال 15 عام تخرج أكثر من 7000 خريج يعملون حاليًا في مختلف المجالات ويتركون بصمتهم، ويؤثرون في بيئة عملهم بفضل دراستهم العملية في جامعة النهضة.

وقعت جامعة النهضة العديد من اتفاقيات الشراكة مع كبرى الجامعات والمؤسسات حول العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم لإعداد جيل مؤهل نظريًا وعمليًا، وقادر على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

حيث وقعت كلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة اتفاقية تعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، في مجال توأمة المناهج ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن الاتفاقية أن يحضر أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا الطبية الدولية، بصفة دورية لتغطية بعض مقررات المنهج، وتدريس موضوعات حديثة تكون جزءًا من متطلبات سوق العمل، على أن يحصل الطالب فور تخرجه على شهادة تحت إشراف جامعة فيينا الطبية الدولية، فضلاً عن قبول طلاب جامعة النهضة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية طب الفم والأسنان بجامعة فيينا الطبية الدولية، كما تشمل التوأمة على مراجعة المناهج الدراسية مع جامعة فيينا الطبية الدولية ومراجعة التحديثات، وإلقاء محاضرات للطلاب بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا.

كما يتضمن عقد الشراكة التعاون الكامل في تطوير المناهج، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعليم والتقييم، ومراقبة جودة البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما يتم الاتفاق مع جامعة فيينا الطبية الدولية لتوفير عدد سنوي من الطلاب يكون له الأولوية في استكمال الدراسات العليا.



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (1)



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (2)



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (3)



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (4)



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (5)



جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية (6)