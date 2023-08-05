أخطاء تقع فيها أثناء محاولتك لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

كتبت إيناس البنا

من المؤكد أن الكوليسترول قد اكتسب سمعة سيئة، ولكن هل هو حقًا سيئ جدًا بالنسبة لك؟ من المهم أن نفهم أنه ليس كل الكوليسترول ضارًا، في الواقع، يعتبر الكوليسترول مادة شمعية تلعب دورًا مهمًا في بناء أغشية الخلايا، وإنتاج الهرمونات، والمساعدة في هضم الدهون.

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول، وهما كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول "الضار" ، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، المعروف باسم الكوليسترول "الجيد".

في حين أن الأول يمكن أن يتراكم في الشرايين ويؤدي إلى تكوين البلاك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن الأخير يساعد في إزالة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الشرايين ونقله إلى الكبد لإفرازه ، مما يساهم في صحة القلب، لذلك من المحتمل أن يرتكب العديد منكم العديد من الأخطاء أثناء محاولتهم خفض مستويات الكوليسترول لديك. ومن ثم تحدثنا إلى اثنين من كبار الخبراء للحصول على بعض الإجابات.

الطرق الشائعة لخفض مستويات الكوليسترول



تقول منظمة الصحة العالمية إن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، مضيفة أن ثلث أمراض القلب الإقفارية في جميع أنحاء العالم تُعزى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وفقا لموقع " OnlyMyHealt" نمط الحياة غير المستقر والخمول يمكن أن يزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول ، ولهذا السبب يجب على الأفراد اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة النشاط البدني بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي. بالإضافة إلى ذلك من الضروري الحد من استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة ، مع دمج الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في وجباتنا اليومية."

إن معالجة الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول ، مثل التدخين والإفراط في تناول الكحول وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة ، أمر بالغ الأهمية في جهود الوقاية. علاوة على ذلك ، يجب أن يخضع الأفراد لفحوصات الكوليسترول المنتظمة ، بما في ذلك اختبارات الدم مثل ملفات تعريف الدهون ، لتحديد المشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة ".

أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند محاولة خفض مستويات الكوليسترول في الدم

فيما يلي بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الأشخاص أثناء محاولتهم خفض مستويات الكوليسترول لديهم:

الاستغناء عن جميع الدهون



يجب ألا تتجنب جميع أشكال الدهون في نظامك الغذائي. يجب عليهم بدلاً من ذلك اختيار خيارات الدهون الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت الأحادية غير المشبعة ، مثل زيت الزيتون وزيت القرطم والمكسرات واللوز والجوز والأفوكادو والدهون المتعددة غير المشبعة التي تحتوي على المزيد من الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، بما في ذلك السلمون والسردين وبذور الكتان والشيا، البذور والجوز.

"توفر الدهون العديد من الفوائد الصحية ، وهي مصدر للطاقة. كما أنها تساعد في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون وتنظم الهرمونات. فهي ضرورية لصحة الدماغ وتعزيز مذاق الطعام ".

عدم مراعاة جودة النظام الغذائي بشكل عام



إن خفض مستويات الكوليسترول لا يقتصر فقط على تجنب بعض الأطعمة ؛ يتعلق الأمر أيضًا باتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ. قد لا يمنحك التركيز على جانب واحد من النظام الغذائي ، مثل تناول الكوليسترول ، مع إهمال العناصر الغذائية الأساسية الأخرى أفضل النتائج. يعد النظام الغذائي الشامل الذي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية أمرًا أساسيًا لصحة القلب.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ



يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في رفع نسبة الكوليسترول الحميد وخفض الكوليسترول الضار، الاعتماد فقط على التغييرات الغذائية دون دمج التمارين الرياضية في روتينك قد يعيق جهودك لخفض الكوليسترول.

التوقف عن تناول الأدوية



يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول مثل الستاتين تجنب إيقافها بمفردهم. يوصي الدكتور بهات بطلب المشورة الطبية قبل القيام بذلك، كما ينصح بعدم العلاج الذاتي. تجنب محاولة التحكم في الكوليسترول بنفسك ودون استشارة أخصائي رعاية صحية. إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو لديك تاريخ من الإصابة بأمراض القلب ، فمن الضروري العمل مع طبيب أو اختصاصي تغذية مسجل يمكنه تقديم المشورة الشخصية ومراقبة تقدمك.

عدم الخضوع لفحوصات الكوليسترول المنتظمة



يوصي التقرير بالحفاظ على تناول السكر والكحول عند الحد الأدنى وإجراء اختبار ملف تعريف الدهون على أساس منتظم للحصول على صورة مثالية لمستويات LDL والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، كما يقترح الصيام لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل اختبار الكوليسترول. مما يعني أنه يجب على الفرد تجنب أكل أو شرب أي شيء باستثناء الماء خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، من المهم اتباع التعليمات المحددة التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية أو المختبر حيث سيتم إجراء الاختبار ، حيث قد تختلف المتطلبات.

يعتبر الكوليسترول مكونًا أساسيًا في الجسم، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى تكوين الترسبات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

يعد الحفاظ على نمط حياة صحي ، بما في ذلك نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة طبية عند الضرورة ، أمرًا بالغ الأهمية في إدارة مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل عام.