أطعمة تساعد فى خفض الكوليسترول.. احرص على الألياف

كتبت حسام الشقويري

قد يبدو خفض الكوليسترول بشكل طبيعي أمرًا صعبًا. ومع ذلك فإن بعض الخطوات البسيطة في تغييرات نمط الحياة تجعل من السهل إدارة مستويات الكوليسترول في الدم، يمكنك إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك التي يمكن أن تكون مفيدة. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام الطرق الطبيعية لتقليل الكوليسترول إلى تقليل الدواء الذي تحتاج إلى تناوله. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض المكونات الموجودة في أدوات المطبخ اليومية أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة. وفقا لما نشره موقع healthifyme



1 - زد من تناول الألياف يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي على كلٍ من أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوليسترول الضار" نظرًا لزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



2 - استهلك كمية كافية من الكركم للحصول على أفضل النتائج ، يجب أن تدمج الكركم في وجباتك بانتظام. يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين وله خصائص مضادة للجراثيم.

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاري وأطباق الخضار والسبزي التي تحتوي على الكركم يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون شرب كوب من حليب الكركم قبل النوم مفيدًا.



3 - اشرب الشاي الأخضر وفقًا للأبحاث ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المواد المضادة للأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية في الجسم وتجعلك تشعر بالحيوية. لذا فإن تناول الشاي الأخضر كل يوم يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.