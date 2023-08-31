غلق 66 منشأة صحية مخالفة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الشئون الصحية، بمحافظة كفر الشيخ ، 66 قرار غلق للمنشآت، لوجود مخالفات في المنشآت، التي تعمل خارج إطار اللوائح والقوانين، إضافة لإنذار عدد منها لرصد مخالفات بها، مع تحديد مدة زمنية لتلافيها بالنسبة للمنشآت الخاصة المرخصة التي تم العثور على بعض المخالفات بها.

جاء ذلك، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وجرى شن حملة موسعة برئاسة الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، بهدف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، حيث تم المرور على 160 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج طبيعي وغيرها.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد ، وكيل الوزارة، أهمية استمرار الحملات الأسبوعية على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، كما دعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.