اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 01:40 م
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محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:59 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بـ 5 كباري، لتسيير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.
 
جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.
 
كما وجه بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه بتنفيذ جميع برامج و بنود الخطة الاستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يوما للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.
 
 
 
 
 

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