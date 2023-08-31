ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بآثار مضروبة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أربعة أشخاص لقيامهم ب النصب على المواطنين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالاتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص) ، طـرف ثانى (3 أشخاص) ، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على (تمثال على شكل فرعونى - قطعة حجرية "يشتبه فى أثريتهما") .. بمواجهتهم اعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بإيهامه ببيع تمثال أثرى واتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة ، وقام بتسليمهم مبلغ مالى إلا أنه اكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع، فقام بإستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقى المبلغ المالى الخاص بعملية الشراء ، وعقب حضورهم قام بإفتعال مشاجرة معهم والإستغاثة بالأهالى على النحو المشار إليه.

بمواجهة الطرف الثانى اعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبى شراء القطع الأثرية ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثانى تبين إحتواءه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه فى أثريتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.