سكرتير محافظ الأقصر تبحث مشكلات المواطنين باللقاء الأسبوعى

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت هدى المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر ، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذى يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دورى أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

وأوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر ، أنه يمكن لكافة المواطنين التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر وحضور لقاء اليوم المفتوح.

فيما شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عقد فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى للاستماع لشكاوى المواطنين، بحضور العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة عقد تلك الفعاليات بصورة أسبوعية فى مختلف مدن المحافظة لخدمة الأهالى، وأكد العميد عادل شرشر رئيس المدينة، على أنه تم عقد اللقاء الأسبوعى للمواطنين، للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمطالبهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، مشدداً على أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها تأتى ضمن أهم أولوياته.