محافظ الأقصر: مراجعة الكتل السكنية لتحديث البيانات والأحوزة العمرانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك بعدما تم الإنتهاء من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن الأقصر كأول محافظة من محافظات جنوب الصعيد، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقيادات الهيئة.

وخلال الاجتماع ثمن محافظ الأقصر، دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فيهم رئيس مجلس إدارة الهيئة في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر، وما تم من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ بسرعة تسليم خرائط النموذج ( 5 ) وإتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، تأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصاً على تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حضر فعاليات الإجتماع كل من الدكتورة هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي، والإدارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.

وكان قد عقد سكرتير عام محافظة الأقصر، إجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الأقصر، وذلك بحضور كل من دكتور محمد العراقى استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع، وممثلى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وممثلي مدينة الأقصر وشركاء التنمية (مسؤولي هيئة ومديرية الطرق والكهرباء والأملاك والصرف الصحي والمياه والآثار ومديري المشروعات وكافة الجهات المعنية).

وأوضح الدكتور محمد العراقى استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع، إنه فى ضوء اتجاه جهود الدولة نحو تنفيذ رؤية المدن الخضراء واختيار مدينة الأقصر، كأول مدينة على المستوى العالمي لتكون مدينة خضراء يجب تحديث رؤية الخطط المستقبلية لتطوير أعمال المشروعات القائمة، وأهمية وضع اشتراطات ومعايير دقيقة للبناء بالمناطق الجديدة والوقوف على أهم المعوقات التي قد تؤخر أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ولابد لذلك أن يتم من خلال التنسيق الكامل ما بين الجهات المعنية.



إجتماع المحافظ مع رجال الهيئة العامة للتخطيط العمراني



لقاء التخطيط العمرانى بعد الإنتهاء من تحديد وإعتماد الكتل السكنية