رئيس جامعة الأقصر يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع "طيبة التكنولوجية"

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية، في جلسته رقم 6، بحضور الأستاذ الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والسادة أعضاء المجلس، حيث وجه رئيس جامعة الأقصر، الشكر لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية؛ لدعوته لحضور اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الجامعتين؛ يحقق أهدافه نحو تعزيز دور الجامعتين في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، إلى أن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة والتعاون، في دعم وخدمة العملية التعليمية، والأكاديمية، والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر، والعمل على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.

ووافق المجلس على اعتماد تشكيل امتحانات الفرقة الأولى دور سبتمبر للعام الجامعي 2022/2023م، بكليتي ( تكنولوجيا الصناعة و الطاقة، تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية)، كما وافق على إنشاء مركز القياس والتقويم جامعة طيبة التكنولوجية، وإنشاء مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر جامعة طيبة التكنولوجية، كما وافق المجلس على اعتماد لائحة مخازن جامعة طيبة التكنولوجية.

كما وافق المجلس على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والكلية الصينية قوييانغ المهنية والتقنية (China Guiyang Vocational and Technical College)، وكذلك مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الصينية نينغبو بوليتكنيكNBPT Ningbo Polytechnic (NBPT)))، كما تمت الموافقة على مقترح توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجامعة طيبة التكنولوجية، ووافق المجلس، على اعتماد الخريطة الزمنية لجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2023 / 2024، كما وافق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم – مصنع بيدو.