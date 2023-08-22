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جامعة الأقصر: فريقان من الجامعة فى نهائيات البطولة العربية الأفريقية للبرمجة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:40 م
جامعة الأقصر: فريقان من الجامعة فى نهائيات البطولة العربية الأفريقية للبرمجة مداخلة محمد حمدي حسن رئيس جامعة الأقصر
بسمة محمد

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قال حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، إن مصر يعقد فيها مسابقات عالمية، ومنها مسابقة "البرمجة" فى الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وشارك فيها 15 فريقا من طلاب جامعة الأقصر، ووصل إلى النهائيات فريقان لتمثيل مصر في البطولة العربية الأفريقية للبرمجة بشرم الشيخ.
 
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مسابقة "البرمجة" تعتمد على حل المشاكل البرمجية فى زمن قياسي، وهذا يقوى وينمى روح التعاون والابتكار بين أعضاء الفرق.
 
وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى مشاركة طلاب من الفرق الرابعة والثالثة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، بعد افتتاحها بأربع سنوات من الآن، يوضح أن الكلية تعمل على خطوات تطبيق الجانب العملي والتدريبي من خلال المناهج المقررة، وعقد بعض الاتفاقيات والدورات مع جهات آخري، لتنمية مهارات الطلاب لسوق العمل، وأيضا جامعة الأقصر تشمل سبع تخصصات فقط منها كلية السياحة والفنادق، والأثار، والألسن، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات.

جامعة الأقصر

البطولة العربية الإفريقية

البرمجة

هذا الصباح



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