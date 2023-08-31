حملات ميدانية لتقنين مخالفات وصلات المياه العشوائية فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناءاً على تعليمات اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح المشرف على إدارة الخلسة والمخالفات بالشركة، أنه تم عمل 360 محضر للتوصيلات العشوائية والخلسة والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، و الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات، كما تم تحصيل عدد 1354 مقايسة، الى جانب حصر لجميع التعديات على خطوط الصرف الصحى بنطاق ومركز ومدينة دمياط واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، كما تم اكتشاف عدد 320 حالة تعدى ومخالفة وتم التعامل معها، وتقنين وضعها وسداد جديات تعاقد ومخالفات، بالإضافة الى الأعمال اليومية بالتعاون مع لجان تنشيط التحصيل بمدينة رأس البر لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين، عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة دمياط القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم أفضل الخدمات .