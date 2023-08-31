تعرف على تطوير المنشآت التعليمية بأسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد

أسوان- صلاح المسن

تشهد قري ومدن محافظة أسوان ، طفرة في المنشآت التعليمية، حيث تشهد مشروعات متنوعة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، لخلق أجواء مناسبة أمام الطلاب للتحصيل الدراسى المتميز، والحصول على المراكز المتقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة، والإهتمام بتقليل كثافة الطلاب وزيادة الطاقة الإستيعابية بالمدارس ومواقع الإنشاءات الجديدة لعدد من المدارس و الإستعدادات للعام الدراسى المقبل.

ويجري متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء وتوسعة عدد من المدارس ضمن خطة المديرية للعام الدراسى المقبل ، وكذلك متابعة المدارس الواقعة بنطاق هيئة الأبنية التعليمية من حيث الإنشاء والصيانة والإحلال والتجديد، وآخر مستجدات العمل بها.

فمن ضمن المشروعات الجارى تنفيذها في قطاع المنشآت التعليمية بأنحاء أسوان، 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية لزيادة الطاقة الطلابية بها، حيث يجري استكمال إنشاءات وصيانة وتطوير وتحديث لزيادة الطاقة الإستيعابية للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، بالتعاون والشراكة بين المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، ووزارة التربية والتعليم.

وففي مدينة أسوان، يجري العمل بمدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، حيث تجري أعمال إنشاء مبنى جديد بالمدرسة يضم فصول وقاعات ومعامل للعلوم مع إحلال وتجديد المكاتب الإدارية ودورات المياه ، وفي منطقة الأحمدية يجري العمل في الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس يضم مرحلة رياض الأطفال ، بجانب المرحلة الإبتدائية والاعدادية، وكذلك ملعب رياضى لممارسة الأنشطة، ويمثل المبنى الجديد إضافة لمدارس أسوان ، وخاصة أنه سيساهم فى إستيعاب وتقليل كثافة الطلاب وتقديم خدمة تعليمية لأهالى المنطقة، و تنفيذ أعمال الإنشاءات النهائية بمجمع الصداقة للغات حيث من المقرر أن يتم إفتتاح المدرسة وبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم ، و مبنى مدرسة الهلال الأحمر بالأعقاب حيث تم توجيه هيئة الأبنية التعليمية بإجراء صيانة شاملة للمدرسة للإستفادة منها كمدرسة للتعليم الفنى بالمنطقة تخفيفاً وتيسيراًعلى الطلاب وأولياء الأمور.

كما يأتي ذلك بالتوازي مع تطوير المدارس وبناء مدارس جديدة بقري حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.و ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، يساهم فى تحويل المدارس لصروح تعليمية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل ورونق جمالى وحضارى متميز ، ضمن الجهود الكبيرة والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها القرى من خلال تنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بجودة الحياة .ففي كافة مراكز أسوان المستهدفة من المبادرة يتم تنفيذ مشروعات في قطاع الابنية التعليمية..سواء انشاءات جديدة او مشروعات احلال وتجديد وتوسعة وتطوير .

وفي استجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور من أجل تخفيف مشقة وأعباء التنقل والظروف المعيشية، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرية التربية والتعليم بفتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال بالدور الأرضى بمدرسة تحيا مصر بقرية حجازة التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية وذلك حرصاً على راحة أطفالنا فى هذه المرحلة العمرية ، فقد كلف محافظ أسوان، على الفور بالبدء فى تجهيز القاعات بمدرسة تحيا مصر ، وتأمين الشبابيك الخاصة بها ، وتهيئة هذه القاعات لتتناسب مع هذه المرحلة العمرية للأطفال حيث ستضم هذه القاعات 72 طفل بالمستوى الأول والثانى بدءاً من العام الدراسى القادم 2023/2024 ، حيث أن أقرب مدرسة بها رياض أطفال تبعد بمسافة 3 كم عن أهالى قرية حجازة ، وبتخصيص القاعات بمدرسة تحيا مصر حديثة الإنشاء ، فإن ذلك سيساهم فى الحفاظ على سلامة الأطفال من التنقل ، وتخفيف المشقة عنهم وعن أولياء أمورهم ، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم .

كما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ، وجهاز مدينة أسوان الجديدة لتخصيص 3 قطع أراضى بواسطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بمساحات تتراوح ما بين 7 ألاف م2 إلى 16 ألف م2 لإنشاء مدرسة ( STEM ) للمتفوقين ، مع إنشاء مبنى سكنى للطلاب ، وأيضاً مدرسة تكنولوجية ، وثالثة رياضية ضمن التوسعات العمرانية الجديدة .

كما وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بتجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة فور الإنتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصل دراسى ، بإشراف من جهاز مدينة أسوان الجديدة برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم ، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد إستضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى .

لافتاً إلى أنه في نفس الوقت جارى إنشاء مدرسة أخرى للتعليم الأساسى لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى بطاقة 50 فصل دراسى ، وبتكلفة 19 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم بشكل أساسى في توفير الخدمة التعليمية لأبناء مدينة أسوان الجديدة ، وأيضاً القديمة ، وأشار أشرف عطية إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى القادم حيث جارى إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى في الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة ، كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس ، و 8 مدارس إحلال كلى وجزئى ، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات ، وأيضاً 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم أفتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس بإستقرار العملية التعليمية.

من ناحية أخري توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان حيث شهدت فى الفترة الأخيرة افتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدرسة ، و دعم الوزارة للمحافظة بـ 1072 معلم ، و 7673 جهاز تابلت ، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا ، وكذلك توفير فصول تعليمية ( كرفانات ) لمدرسة الكلاحين بدراو ، علاوة على إضافة 2 لجنة ثانوية عامة بنصر النوبة ، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى على مساحة 19 ألف و 700 م2 بمدينة أسوان الجديدة .