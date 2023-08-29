برنامج تدريبي بأسوان على أعمال الخياطة للنهوض بالمرأة المعيلة

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ، البرنامج التدريبي لجمعية التطوير والتنمية، والذي يهدف إلي تدريب 40 سيدة بقرية بلانة على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخل يجعلها تعيش حياة كريمة.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور المتميز والبناء الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ومن بينها جمعية التطوير والتنمية، لمساهمتها فى مساندة الجهود الحكومية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، لافته بأن جمعية التطوير والتنمية إستهدفت من التدريب سد إحتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن بإحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب.

من ناحية أخري، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " تواصل سلسلة الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة .

وأوضح محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" بأنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الجهود الهادفة للتشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الإنتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الإستفادة المثلى منها، وجنى ثمار هذه الإنجازات، والتى تجسدت فى تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى، وبجودة عالية.

وقام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية لإجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبى لـ 9 مجمعات خدمية بمركز نصر النوبة، والتى تأتى ضمن 31 مجمع خدمى على مستوى المحافظة بتكلفة تصل لأكثر من 360 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية التى تم الإنتهاء من تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلاً عن التجهيزات اللوجستية المختلفة لأكثر من 20 صنف بكل مجمع دعماً من وزارة الإنتاج الحربى مصنع 99 الحربى، وخلال تفقده لمجمع قرية أبو هور برفقة اللواء وائل الشاذلى مندوب وزارة الإنتاج الحربى، والمهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، والمهندس سمير رسلان المشرف العام على لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة أوضح ياسر عبد الشافى بأن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين.

ولفت الي أن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمع فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى " ، و 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى " ، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة".