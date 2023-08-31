تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 674 شاحنة و 255 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 318 شاحنة و 103 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 356 شاحنة و 152 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي ايلة ، بريدج و سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2280 راكب بموانيها .