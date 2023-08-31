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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:07 م
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 674 شاحنة و 255 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 318 شاحنة و 103 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 356 شاحنة و 152 سيارة .
 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل.
 
 كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي ايلة ، بريدج و سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2280 راكب بموانيها . 
 
 

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