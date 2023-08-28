تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 668 شاحنة و142 سيارة ، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 298 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 370 شاحنة و42 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و209 شاحنات من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة اليوم الاثنين وصول وسفر 761 راكبا بموانيها.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 460 شاحنة و 75 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 185 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 275 شاحنة و 45 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 850 راكب بموانيها.