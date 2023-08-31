الاستماع لأقوال الركاب فى إصابة سائق بسبب خلاف على أولوية المرور بالدقى

كتب أحمد إسماعيل

استمعت النيابة العامة بالجيزة لعدد من الركاب شهود عيان واقعة إصابة سائق بسلاح أبيض على يد آخر بسبب الخلاف على أولوية المرور بمنطقة الدقى ، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الدقي، انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائقين، بسبب خلاف على أولوية المرور، انتهت بإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.