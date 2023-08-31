اعرف امتى تستخدم الكمادات الساخنة أو الباردة في حال الإصابات والألم

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر أكياس الثلج أو الكمادات الحرارية من العلاجات المنزلية الشائعة لتخفيف أنواع مختلفة من الآلام والأوجاع والإصابات على سبيل المثال، في حالة التورم أو الكدمات، ستعمل الكمادات الباردة بشكل أفضل ويجب تجنب العلاج الحراري، في حالة آلام العضلات أو تصلبها، تعمل الكمادات الحرارية بشكل سحري، إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن العلاج الذي ستستخدمه فإليك دليل الخبراء، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

التأثيرات الفسيولوجية التي تحدثها الكمادات الساخنة أو الباردة على أجسامنا:

تأثير العلاج الحراري



تزيد الكمادات الساخنة أو العلاج الحراري من درجة حرارة أنسجة المفاصل والجلد وتزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من الدورة الدموية مما يسبب توسع الأوعية، وإراحة العضلات ، وتساعد في تقليل تصلب المفاصل، كما أنها تنتج تأثيرًا مسكنًا.

تأثير العلاج بالتبريد



إن الكمادات الباردة أو العلاج بالتبريد له تأثيرات معاكسة لتأثيرات العلاج الحراري، يساعد البرد في تقليل أنسجة الجلد ودرجة حرارة المفاصل وبالتالي تقليل الطلب الأيضي، ويقلل في البداية الدورة الدموية مما يسبب انقباض الأوعية الدموية وإطلاق مفاجئ لتدفق الدم أو توسع الأوعية ،وهذا يسهل الشفاء بشكل أسرع، كما أن العلاج البارد يقلل أيضًا من الالتهاب وتشنج العضلات ويوفر تأثيرًا مسكنًا.

اعرف العلاج المناسب الذي يجب استخدامه اعتمادًا على الحالة:



1. تأخر ظهور ألم العضلات



يحدث بعد أداء أي نشاط بدني جديد أو أي نشاط بكثافة عالية مفاجئة، يزداد هذا الألم عادةً خلال الـ 24-48 ساعة الأولى ويستمر حتى 72 ساعة بعد النشاط ويقل تدريجياً، في هذه الحالة، ثبت أن العلاج الساخن فعال عند استخدامه خلال 48 ساعة، والسبب هو قدرة العلاج الحراري على زيادة أنسجة الجلد ودرجة حرارة المفاصل وبالتالي منع فقدان الحرارة والتسبب في توسع الأوعية وتسريع عملية التمثيل الغذائي للشفاء.

2. إجهاد الأربطة والمفاصل والعضلات



في الفترة الأولية ينصح باستخدام الثلج لتقليل التورم والالتهاب

3. آلام العضلات المزمنة أوآلام المفاصل



في حالات مثل آلام الرقبة المزمنة أو آلام الظهر أو آلام الركبة وما إلى ذلك ينصح بالعلاج الساخن، خاصة في حالات معينة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو أي التهاب في المفاصل.

4. تصلب المفاصل أو ضيق العضلات



في هذه الحالات، ينصح بالعلاج الساخن لأنه يحسن مرونة الأنسجة والمفاصل، ويقلل من لزوجة السائل الزليلي ويؤثر على الأنسجة وانتفاخ الأنسجة الضامة.

5. آلام الدورة الشهرية



آلام الدورة الشهرية هي نتيجة لانقباض الرحم، تساعد الكمادات الساخنة على استرخاء عضلات الرحم وعضلات البطن عند وضعها على أسفل البطن، يساعد تأثير توسع الأوعية في زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض هناك عن طريق تقليل الألم.

يتم استخدام العلاج الساخن والبارد بشكل عام بناءً على حالة الألم، ومن ثم فمن الحكمة دائمًا اختيار نوع العلاج بناءً على التأثير الذي يحدثه من الناحية الفسيولوجية على الجسم وما هو مطلوب خلال تلك الحالة المؤلمة المحددة.