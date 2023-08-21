طرق لتجنب تقلصات العضلات بعد التمارين الرياضية

كتب – حسام الشقويرى

إذا بدأت تشعر بتقلص عضلي، يمكنك استخدام كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الألم، ويمكنك أيضًا تقليل الألم عن طريق شد العضلات، على سبيل المثال، إذا كانت العضلة الخلفية للساق متشنجة، يمكنك سحب قدمك بيدك لتمديدها، وفقًا لما نشره موقع healthifyme.

ولتجنب حدوث التقلص العضلى اتبع النصائح التالية:

حافظ على رطوبتك

الحفاظ على الترطيب المناسب أمر حيوي أثناء التمرين، شرب كميات كافية من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده، خاصةً إذا كان الجو حارًا بالخارج.

حدد كميات الماء التي يجب أن تستهلكها من خلال إلقاء نظرة على لون بولك، يمكنك معرفة ما إذا كان لون البول لديك رطبًا بدرجة كافية.

استبدال الملح

قد تفقد الأملاح مثل الصوديوم (الملح) إذا كنت تتعرق بشكل مفرط أثناء التمرين. من المحتمل أن يسبب تشنجًا ، على الرغم من أنه غير معروف على وجه اليقين.

إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة لمدة ساعة أو أكثر في بيئة دافئة ، فقد يكون من المفيد تعويض أي صوديوم مفقود. تعتبر كل من المشروبات الرياضية التي يتم شراؤها من المتجر والمشروبات المصنوعة منزليًا من الخيارات المقبولة. إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بكمية معتدلة ، فربما لن تحتاج إليها.

التمدد والإحماء

قم بإحماء لطيف قبل البدء في أي تمرين قوي. يقلل الإحماء وشد عضلاتك كثيرًا من خطر الإصابة بالتشنجات.

بالإضافة إلى ذلك، من المفيد أيضًا الحفاظ على مستوى لياقتك العامة والتأكد من أنك مستعد جسديًا قبل حدث رياضي مهم.

حمية صحية

من الضروري أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات إذا كنت تمارس الرياضة. يمكن أن يساعد في منع الضعف العضلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات.