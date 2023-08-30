210 درجات مجموع القبول بمدارس " ابدأ" الوطنية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموع القبول بمدارس ابدأ للتكنولوجيا التطبيقية 210 درجات وتشمل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تخصص الذكاء الاصطناعى وتمنح دبلوم 3سنوات وتوفر شهادة الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين المتميزين من جهات اعتماد دولية، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط بالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات تخصص الخدمات اللوجستية، وتمنح دبلوم 3سنوات وتوفر شهادة الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين المتميزين من جهات اعتماد دولية.

وأكدت الوزارة أنها تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بشرط ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما فى 1 أكتوبر 2023.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التقدم على مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارا من الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه نظرا لكثافة الاقبال من طلاب الشهادة الإعدادية بدوريها الأول والثانى، تقرر إعادة فتح التقدم ببعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

واكدت الوزارة على أن هناك شروطا واجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .

وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي:

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي: