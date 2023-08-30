مش بس الكالسيوم وفيتامين د.. 8 فيتامينات ومعادن لصحة عظامك

كتبت ميرفت رشاد

هشاشة العظام هي حالة تفقد فيها العظام كثافتها وكتلتها، يقترح خبراء الصحة عادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د لتقليل خطر الإصابة ب هشاشة العظام ، ولكن هناك بعض العناصر الغذائية الأقل شهرة والتي يمكن أن تساعد مرضى هشاشة العظام وتعزز كثافة العظام، وإليك مجموعة كاملة من العناصر الغذائية الأخرى التي تساهم في بناء العظام القوية والحفاظ عليها، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أضف هذه العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي للحصول على عظام صحية:

1. المغنيسيوم: يتم دمج هذا المعدن في مصفوفة العظام، مما يساهم في قوة العظام.

2. البوتاسيوم: يدعم البوتاسيوم الاحتفاظ بالكالسيوم في الكلى، مما يحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن في مستويات الحمض القاعدي.

3. فيتامن C:يوجد هذا الفيتامين بكثرة في الفواكه والخضراوات، ويعمل كمضاد قوي للأكسدة، مما قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويعوق انهيار العظام.

4. الفوسفور: خلال مراحل النمو، يعد تناول كمية كافية من الفوسفور أمرًا حيويًا لنمو العظام، تؤدي مستويات الفوسفات غير الكافية إلى الحد من تكوين العظام وتمعدنها، قد يشير انخفاض مستويات الفوسفور في الدم إلى سوء التغذية، وهو خطر مرتبط بالكسور وهشاشة العظام.

5. فيتامين ك: موجود في الخضراوات الورقية الخضراء، ويحافظ هذا الفيتامين على صحة العظام من خلال لعب دور رئيسي في تنشيط بروتينات العظام الحيوية .

6. الزنك: يشكل جزءاً حاسماً من بنية أكثر من 200 إنزيم ولا غنى عنه للتخليق المعتاد للكولاجين وتمعدن العظام.

7. فيتامين ب12: فيتامين ب12 ضروري لتخليق الحمض النووي، مما يحفز نشاط بناء العظام. ترتبط فيتامينات ب12 في المسارات الأيضية بفيتامينات ب أخرى مثل حمض الفوليك وفيتامين ب6.

8. البروتين: تناول البروتين له تأثير إيجابي على صحة العظام عن طريق المساعدة في امتصاص الكالسيوم وتعزيز إفراز عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، وكذلك تعزيز كتلة الجسم النحيل.