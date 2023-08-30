لمرضى هشاشة العظام.. عناصر غذائية تساعد في العلاج

كتبت فاطمة ياسر

المغنيسيوم: يساهم في العظام على -البوتاسيوم: يساعد في احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي لها، ولذا تناوله للأطعمة الغنية به يحميك من هشاشة العظام، ومنها الأسماك والعدس والزبادي. -فيتامين سي: يعد أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة لصحة العظام، ومتوفر في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام. الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بهشاشة العظام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في حمايتك من الأمراض المرتبطة بها، وهناك اعتقاد أن تناول الكالسيوم وفيتامين د من الحيل الغذائية التي تحمي العظام، وهذا التقرير يقدم أبرز العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes"، ومنها: -يساهم في العظام على صحة العظام ، ويعمل علي تقويتها وحمايتها من الهشاشة، ومن الأطعمة الغنية به المكسرات والبقوليات، والخضراوات الورقية.يساعد في احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي لها، ولذا تناوله للأطعمة الغنية به يحميك من هشاشة العظام، ومنها الأسماك والعدس والزبادي.يعد أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة لصحة العظام، ومتوفر في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام.

-الفوسفور: