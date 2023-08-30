لمرضى هشاشة العظام.. عناصر غذائية تساعد في العلاج

الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بهشاشة العظام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في حمايتك من الأمراض المرتبطة بها، وهناك اعتقاد أن تناول الكالسيوم وفيتامين د من الحيل الغذائية التي تحمي العظام، وهذا التقرير يقدم أبرز العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes"، ومنها: -
المغنيسيوم:يساهم في العظام على صحة العظام، ويعمل علي تقويتها وحمايتها من الهشاشة، ومن الأطعمة الغنية به المكسرات والبقوليات، والخضراوات الورقية.
-البوتاسيوم:يساعد في احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي لها، ولذا تناوله للأطعمة الغنية به يحميك من هشاشة العظام، ومنها الأسماك والعدس والزبادي.
-فيتامين سي:يعد أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة لصحة العظام، ومتوفر في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام.
-الفوسفور:
تناول كمية كافية من الفوسفور ضروري لتكوين العظام خلال مراحل النمو، لأن انخفاض مستوياته في الدم يحد من تكوين العظام ، ويعتبر انخفاض مستويات الفوسفور في الدم مؤشرا على سوء التغذية، وهو عامل خطر لهشاشة العظام والكسور، ومن الأطعمة الغنية به الحليب والأسماك والبقوليات واللحوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة