اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

لمرضى هشاشة العظام.. عناصر غذائية تساعد في العلاج

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 م
لمرضى هشاشة العظام.. عناصر غذائية تساعد في العلاج صحة العظام
كتبت فاطمة ياسر

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الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من الإصابة بهشاشة العظام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في حمايتك من الأمراض المرتبطة بها، وهناك اعتقاد أن تناول الكالسيوم وفيتامين د من الحيل الغذائية التي تحمي العظام، وهذا التقرير يقدم أبرز العناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية العظام وحمايتها من هشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes"، ومنها: -

المغنيسيوم: 

يساهم في العظام على صحة العظام، ويعمل علي تقويتها وحمايتها من الهشاشة،  ومن الأطعمة الغنية به المكسرات والبقوليات، والخضراوات الورقية. 

-البوتاسيوم:

يساعد في  احتباس الكالسيوم الكلوي ويحمي من فقدان العظام عن طريق الحفاظ على التوازن الحمضي لها، ولذا تناوله للأطعمة الغنية به يحميك من هشاشة العظام،  ومنها الأسماك والعدس والزبادي. 

-فيتامين سي: 

يعد أحد مضادات الأكسدة القوية والمهمة لصحة العظام، ومتوفر  في الفواكه والخضروات قد يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع ارتشاف العظام. 
-الفوسفور: 
تناول كمية كافية من الفوسفور ضروري لتكوين العظام خلال مراحل النمو، لأن انخفاض مستوياته  في الدم يحد من تكوين العظام ، ويعتبر  انخفاض مستويات الفوسفور في الدم مؤشرا على سوء التغذية، وهو عامل خطر لهشاشة العظام والكسور، ومن الأطعمة الغنية به الحليب والأسماك والبقوليات واللحوم. 

-فيتامين ك:

هو فيتامين موجود في الخضار الورقية الخضراء، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام، ومنها الكبدة، سبانخ . 

- الزنك: 

ضروري للتوليف الطبيعي للكولاجين وتمعدن العظام، ومن الأطعمة الغنية به الأسماك. 

-فيتامين ب12: 

ضروري لتخليق الحمض النووي للحفاظ علي العظام، وقد يحفز نشاط بناء العظام وتكوين العظام. تشمل فيتامينات ب الأخرى المرتبطة بـ ب12، ومنها اللحوم الحمراء. 
 

العظام

صحة العظام

الحفاظ علي صحة العظام من هشاشة العظام

هشاشة العظام



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