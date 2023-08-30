قافلة البحوث الإسلامية تستهدف المناطق الأولى بالرعاية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أجرت القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية و الوافدة، الي محافظة بورسعيد ، من منطقة وعظ السويس ، اليوم الأربعاء ، جولة موسعة لزيارة منطقة جنوب بورسعيد، لنشر الفكر الوسطي الأزهري وتصحيح المفاهيم الدينية لدي المواطنين في القري والأماكن الأولى بالرعاية.

وزارت القافلة الدعوية بجنوب بورسعيد مناطق بحر البقر والشادر ومشروع ناصر ، وألقي أعضاء القافلة من الوعاظ الدروس الدينية في عدد من المساجد ومراكز الشباب كان احداها مركز شباب عرب زيدان، وقاموا بالرد علي أسئلة واستفسارات الشباب والأهالي .

وأشاد محمد عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوي وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد ، بجهود القوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية ، برئاسة الدكتور نظير عياد ، والتي تزور المحافظة شهريا لتطوف كافة الاماكن والاحياء بها نشرا للفكر الوسطي الأزهري.

ووجه مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ، الشكر الي الدكتور محمود الهواري الامين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، صاحب فكرة انطلاق القوافل الدعوية في كافة محافظات مصر ، معربا عن ثنائه لاهتمامه بدعم الدعوة الدينية و نشر الفكر الوسطي الأزهري في كافة ربوع ومحافظات مصر من خلال إرسال تلك القوافل، واختيار الكوادر الدعوية علي مستوي عالي من الكفاءة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لتيسير كل الصعاب وتذليل العقبات ، مع الدعم المادي والمعنوي لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وأوضح محمد عفيفي ، إن للأزهر الشريف دور هام فى نشر المنهج الوسطى والتعددية المذهبية والفكرية، فشيوخ الأزهر لهم دور دعوي ومجتمعي هام فى مواجهة الفكر المتطرف والدعوات الهدامة، و فى حفظ التراث الإسلامى وإبراز وسطيته واعتداله، وللأزهر دور هام فى دعم السلم العالمى.