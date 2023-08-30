650 فرصة عمل بملتقى توظيف لخريجى معهد الخدمة الاجتماعية فى بورسعيد

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ملتقى التوظيف الدوري الذي يقام بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حيث شارك في الملتقي 13 شركة من شركات القطاع الخاص توفر 650 فرصة عمل متنوعة ومختلفة في العديد من التخصصات منها : باحثين اجتماعيين ، وأخصائيين تعديل سلوك ، و مسئول موارد بشرية ،اداريين ، وفني كنترول ، ومهندسين جودة ، وأمين مخزن ، وفنيين تجهيزات مطاعم ، وفنيين متابعة و باركود ، وعمال انتاج ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة ، وذلك للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ..

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد أفاد فيه أنه ألقى كلمة للحضور خلال فعاليات الملتقى أن الخريجين يحتاجوا إلى التأهيل والتوجيه لدخول سوق العمل ومديرية العمل توفر فرص عمل للشباب من الجنسين و كذلك توفر فرص للتدريب والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص ، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل والوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية و رعاية حقوق العمال ، و إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مدربة و مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ، حيث يعد الشباب من الجنسين هم الشريحة الأكثر عدداً في المجتمع والأكثر حيوية ونشاطاً ولديهم طاقة للعطاء والعمل والتغيير والتطوير الذي يدفع عجلة التنمية الإقتصادية و يؤدي إلي زيادة الإنتاج ، لذا فإن تأهيلهم لسوق العمل أمراً ضرورياً لنمو وتطور المجتمع.

وتلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، بشأن إنتقال وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية إلى مركز الواسطى بعد الانتهاء من تنفيذ البرامج التدريبية بمراكز ناصر وببا واهناسيا ، وبدء تنفيذ البرامج التدريبية بها على مهن التفصيل والخياطة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، في إطار الخطة التدريبية للعام 2023 / 2024 التي اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، ومتابعتهم بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة لهم ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستويات معيشتهم ..

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ، في تقريره للوزارة ، انه كلف مسئولى التدريب بالمديرية ببدء تنفيذ البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى مركز الواسطى ، والذي يعد المركز الرابع بالمحافظة الذي سوف تبدأ به البرامج التدريبية، وبالفعل تم بدء التدريب المهنى بأقسام التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة تحت إشراف خيرية شعبان مديرة إدارة التدريب وبحوث العمالة ، وذلك لتأهيل 30 متدرب ومتدربة لسوق العمل كمرحلة أولى من البرامج التدريبية المنفذة بالقرية ضمن خطة التدريب المهنى بالمديرية.