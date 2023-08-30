قائد الجيش اللبنانى: لن نتراجع أمام الصعوبات ولا خيار أمامنا سوى الاستمرار

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قال قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، إن الجيش لن يتراجع أمام الصعوبات، وسيبقى مستمرًا حفاظًا على دماء شهداءه وكرامة العسكريين، مشددًا على أن التراجع ليس واردًا فى قاموس الجيش ولا خيار سوى الاستمرار.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم خلال زيارته لقاعدة بيروت الجوية، حيث التقى بالضباط والعسكريين على أثر تحطم طوافة للجيش فى منطقة حمانا قبل أيام واستشهاد النقيب الطيار جوزيف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب.



وأكد العماد عون أن خسارة المؤسّسة العسكرية كبيرة، مشيرًا فى المقابل إلى أن التضحية هى قدر العسكريين وصولًا إلى الشهادة إذا اقتضى الواجب.



وأثنى على جهود القوات الجوية واحترافها العالى خلال المهمات المختلفة التى تؤديها، مشيدًا بالإنجازات التى حققتها خصوصا فى مواجهة الإرهاب وبخاصة أثناء معركة فجر الجرود، ومكافحة عصابات المخدرات، ومؤخرًا فى مهمة إطفاء الحرائق فى اليونان وقبرص الأمر الذى كان موضع تقدير من قبل سلطات الدولتين.



وأشار قائد الجيش اللبنانى إلى تميز هذه القوات عبر الحفاظ على القدرات الجوية للجيش وتطويرها رغم الإمكانات المتواضعة.



وأضاف أن دماء شهداء الجيش لن تذهب هدرًا، معتبرا أنها حافز يعزز إرادة الجيش على الصمود والاستمرار، مشددًا على أن العسكريين هم العمود الفقرى للبنان، وهذا ما تؤكده ثقة اللبنانيين والدول الصديقة بهم.



وبعد الزيارة، توجه العماد عون إلى مدينة الشويفات ومنطقة بقنايا – المتن، حيث قدم التعازى إلى ذوى الضابطين الشهيدين.