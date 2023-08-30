حياة كريمة.. محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات بقرية السمطا

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

واستهل محافظ قنا، جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبا، والذى يقع على مساحة 330 م، وتم إنشائه طبقا للنموذج 2 الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتكون من طابقين ويشمل "وحدة بيطرية علي مساحة 180م، وجمعية زراعية علي مساحة 150م"، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

وتابع محافظ قنا، جولته بافتتاح مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا، والمقام على مساحة 400 م، ويتكون من 3 طوابق، يشمل الطابق الأول (مركز تكنولوجى )، والطابق الثاني "مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين" بينما يضم الطابق الثالث " مجلس محلى، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى"، لافتا إلي أن هذا المجمع يعد أحد 5 مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها ، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 1683 مشروع بتكلفة 40 مليار جنيه يجري تنفيذها في 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة، وتم الإنتهاء من تنفيذ 856 مشروع منه حتي الآن، ويستفيد من تلك المشروعات حوالى 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.