اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية سيوة بمركز بنى مزار ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:00 ص
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية سيوة بمركز بنى مزار ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفة
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية سيوة بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، على مدار يومين متتاليين 30 و31 أغسطس الجارى.

 

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة