صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية سيوة بمركز بنى مزار ضمن حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية سيوة بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، على مدار يومين متتاليين 30 و31 أغسطس الجارى.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.