حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى بالويلى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة الجمالية.

وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظتى القاهرة والغربية بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وأقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.