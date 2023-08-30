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جراحة تنقذ حياة طفلة تعانى ورما فى القلب بمستشفيات جامعة الزقازيق

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:04 م
جراحة تنقذ حياة طفلة تعانى ورما فى القلب بمستشفيات جامعة الزقازيق جانب من إجراء الجراحة للطفلة
الشرقية- فتحية الديب

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شهدت وحدة جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة، لطفلة 8 سنوات من مدينة القنطرة تعاني من ورم بالقلب.
 
البداية عندما حضرت طفلة عمرها 8 سنوات، من مدينة القنطرة، تم تحويلها إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، ضمن منظومة مشروع التأمين الشامل، وبفحصها تم اكتشاف  ورم بالقلب يؤثر على وظائف القلب وعلى حركة الدم من المخ. 
 
وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية والمتابعة من قبل الفريق الطبى، برئاسة الدكتور " علي محمد رفعت" استاذ جراحة القلب و الصدر، ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بكلية الطب جامعة الزقازيق، تم تحضير الطفلة لإجراء جراحة عاجلة، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.
 
وتم إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة ، للطفلة واستئصال الورم وإصلاح صمام بالقلب، من قبل الفريق الطبى، برئاسة الدكتور "علي محمد رفعت" استاذ جراحة القلب و الصدر، والدكتورة دينا سعيد، مدرس جراحة قلب الأطفال والدكتور محمد صبري، نائب جراحة القلب، والدكتورة هبة فتحي، استاذ التخدير، والدكتور أشرف ترك، مدرس التخدير، ومحمد خليل، اخصائي الارواء القلبي، وبسنت اشرف عبدالمعز،تمريض جراحة القلب.
 
تم نقل الحالة إلى العناية وحالتها مستقرة، وتخضع لإشراف أطباء وتمريض عناية جراحة القلب والصدر بصيدناوى.
 

جامعة الزقازيق

مستشفيات جامعة الزقازيق

جراحة قلب مفتوح لطفلة

قسم جراحة القلب والصدر

اليوم السابع بلس



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