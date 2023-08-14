جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول بمسابقة أورام المسالك البولية

الشرقية - فتحية الديب

حصل قسم المسالك البولية بمستشفيات جامعة الزقازيق، على المركز الأول فى مسابقة لجراحة أورام المسالك البولية URO CHALLENGE، التى تنظمها شعبة الأورام بجمعية المسالك البولية المصرية.

وقال الدكتور " لطفى بندارى" رئيس قسم المسالك البولية بجامعة الزقازيق، أن المسابقة نظمتها شعبة أورام المسالك البولية، برئاسة الدكتور ياسر عثمان، أستاذ المسالك البولية بطب عين شمس، وهى إحدى الشعب للجمعية المصرية لجراحى المسالك البولية، والمسابقة عبارة عن أسئلة متعددة الأجوبة يتم اختيار الإجابة الصحيحة منها، والجزء الثانى سوف يتم من خلال مؤتمر علمى.

وتابع: أن المسابقة شارك فيها 55 متسابقا من شباب أطباء جراحة المسالك البولية أقل من 35 سنة من مختلف الجامعات المصرية، ووزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات التعليمية، وفاز الدكتور محمد صبحى عبد العزيز، مدرس مساعد بقسم المسالك البولية، بالمركز الاول بين الجامعات المصرية، موضحا أن الهدف من المسابقة تحفيز شباب الأطباء ورفع روح التنافس بينهم من أجل الاجتهاد ويصبحوا نوابع متميزة كل فى تخصصه وهذه من النقاط المضيئة فى جمعية المسالك البولية المصرية.

وقال الدكتور محمد صبحى عبد العزيز، مدرس مساعد بقسم المسالك البولية بجامعة الزقازيق، أن المسابقة تم تنظيمها بواسطة شعبة الأورام بجمعية المسالك البولية البصرية، برئاسة الدكتور حسن أبو العنين، رئيس الجمعية، والدكتور شريف مراد، سكرتير الجمعية، شارك فى المسابقة شباب جراحى المسالك البولية، وفاز ممثلا عن جامعة الزقازيق بالمركز الأول، وذلك للعام الثانى على التوالى، معربا عن خالص سعادته لفوزه بالمركز الأول فى هذه المسابقة العلمية وحصول جامعة الزقازيق على المركز الأول.