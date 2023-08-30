اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:54 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بقنا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:56 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل منزل فى قرية الخطارة بمركز نقادة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

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