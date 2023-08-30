الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل منزل فى قرية الخطارة بمركز نقادة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.

تم تحرير محضر بالواقعة والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.