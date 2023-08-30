الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فى مخبز بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، منذ قليل على حريق نشب داخل مخبز بلدي بمدينة الجمالية شمال المحافظة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بنشوب حريق هائل داخل مخبز بلدى بعزبة راشد التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، وقوات الحماية المدنية، والتي دفعت بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالمخبز قبل امتداده للأدوار العليا فى العقار.

وبالتحريات تبين أن المخبز ملك المواطن فخري. ع. ع ، مقيم بعزبة راشد بالجمالية، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى فى المولد الخاص بالمخبز، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.