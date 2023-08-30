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البابا تواضروس الثانى يكلف الأنبا مرقس بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:59 م
البابا تواضروس الثانى يكلف الأنبا مرقس بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان الأنبا مرقس
كتب محمد الأحمدى

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قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم ومتابعة جميع الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية الخاصة بالدير.

 

 وجاء ذلك القرار نظراً لما يعانيه الأنبا بيسنتى من مرض وعدم قدرته على إدارة شؤون الدير والإيبارشية وفق بيان الكنيسة.

وجاء نص القرار البابوى كالآتى:

"في إطار متابعية قداسة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان يتم تكليف: نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بالمعصرة والتعامل على كافة الإجراءات الرعوية الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية لنا". 

 

قرار تكليف الأنبا مرقص
قرار تكليف الأنبا مرقس
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الانبا برسوم

دير الانبا برسوم العريان



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