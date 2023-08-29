اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:34 م
البابا تواضروس: إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها قداسة الباب تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها مع الحماية الروحية أيضا فهى أرض مقدسة وكل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله، موضحا أن الذى يطلع على خريطة الأديرة يجدها أنها محاطه بمصر كلها فكل الأديرة تصلى صباحاوتمتد الصلوات الجماعية على مدار اليوم والرهبنة فى المسيحية بدأت فرادا ثم تحولت لحياة الشركة وأصبح لها قوانين خاصة بها. 
 
 
وشكر قداسة البابا خلال كلمته بافتتاح عرض فيلم التلميذ سمو الرهبنة الذى أنتجته كنيسة العذراء بأرض الجولف والتى اهتمت بتجهيز وإنشاء هذا الفيلم الذى استغرق إعداده سنوات عديدة قائلا إنه عمل رائع وجميل ويذكرنا بالماضى وقدم الشكر لكل الفنانين. 
 
 
وأوضح البابا تواضروس أنه يقدم التحية لكل المشاركين فى التحضير والإخراج بقيادة جوزيف نبيل ، موضحا أنه يطالب الجميع بمشاهدة الفيلم فالحياة الرهبانية هى الانحلال من الكل والارتباط بالواحد وهناك أناس يستطيعون العمل فى حياة الشركة. 
 
 
0dad42fc-3a78-4c1c-81d5-05864a4aacfb
 

 

1f4c9d47-0da2-4127-b2de-1c0f01f51625
 

 

78717171-851a-4f60-9d07-b574ac35f93b
 

 

 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

حياه الرهبنه

الرهبنه فى المسيحيه



الموضوعات المتعلقة

وصول البابا تواضروس افتتاح فيلم "التلميذ سمو الرهبنة" بمسرح الأنبا رويس

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:14 م

البابا تواضروس الثانى يشارك فى سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:10 م

15 ديرًا معترف بها فى عهد بطريركية البابا تواضروس الثانى.. تفاصيل

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:00 ص

البابا تواضروس: علاقات وثيقة تربط بين القيادة السياسية فى مصر والمجر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:25 م

البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن قادمًا من المجر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة