اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:33 ص
الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب غرق بمياه النيل الإنقاذ النهرى
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، بالتنسيق مع غواصين الخير، من جهودهم لانتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا خلال الاستحمام بمياه نهر النيل فرع الرياح التوفيقي، بمنطقة الرملة التابعة لمدينة بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طالب يدعى "عبد الفتاح ع م"، 17 سنة، بالصف الأول الثانوي ومقيم بقرية الرملة بمركز بنها.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي جرفته المياه، وحاول شباب المنطقة إنقاذه، ولم تتمكن من الوصول له، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتقال جثمان الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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