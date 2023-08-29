جامعة بنها الأهلية بالعبور تبدأ استلام مستندات التقديم.. اعرف المواعيد

أعلنت جامعة بنها الأهلية، بدء استلام أصول المستندات بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجامعى 2023/2024، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 29/08/2023، وحتى 07/09/2023، وفق الجدول المعلن والموضح به مواعيد كل كلية، موضحة أنه لن يتم استلام أية مستندات فى غير المواعيد المحددة لكل كلية، ولن يسمح بالدخول إلى مقر الجامعة بعد الساعة الثالثة عصرا.

وأوضحت الجامعة، فى بيان لها، أنه فى حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة فى الموعد المحدد أو عدم قانونية الأوراق يعتبر قيد الطالب لاغيا، وعلى الطالب تقديم المستندات المطلوب والمتاحة على الرابط التالي: https://bnu.edu.eg/news/80/view.

وبالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها هي:

- أصل شهادة الثانوية + صورة

- طلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية + صورة

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (بالرقم الثلاثى للطلاب الذكور) + صورة.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة ولى الأمر (الأب والأم).

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + بطاقة عسكرية 6 جند أو (7 جند مختومة من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب).

- عدد 8 صور شخصية 4 * 6 مدون عليها اسم الطالب.

- صورة ضوئية من إيصالات الدفع.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.