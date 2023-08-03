مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أجا - سندوب بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقى شقيقان مصرعهما نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بآخري سيارة ملاكي في طريق أجا-سندوب بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل جثمانهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول شقيقين قد فارقا الحياة ادعاء حادث إلى مستشفي أجا العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع حسام عماد الدين محمد وشقيقة حازم عماد الدين محمد، نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل، بأخرى ملاكي كانوا يستقلونها، وذلك بطريق أجا سندوب

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أجا العام، ورفع تلفيات الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.