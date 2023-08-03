مصرع شاب من الدقهلية غرقا أثناء الاستحمام في ترعة تابعة لمحافظة دمياط

الدقهلية _محمد الحبشي

لقى شاب من قرية النزل التابعه لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا في إحدى الترع بين محافظتي الدقهلية ودمياط



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في ترعة الشرقاوية أمام كوبري فرج رزوق بطريق فارسكور دمياط



وبالتنسيق بين مديرتي أمن الدقهلية ودمياط، انتقلت قوة أمنية من قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد ربيع عوضين، 15عاما، مقيم قريه النزل مركز منيه النصر دقهلية، أثناء استحمامه في ترعة الشرقاوية أمام كوبري كرم رزوق طريق فارسكور دمياط



تم انتشال الجثمان وتحويله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



