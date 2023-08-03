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جامعة بنها تنهى استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:16 م
جامعة بنها تنهى استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى معمل كمبيوتر
القليوبية إبراهيم سالم

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أنهت جامعة بنها، استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكترونى وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أنه تم تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر، والتجارة، والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.
 
وأشار "الجيزاوى، إلى أنه تم التأكيد على توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.
 
من جانبه عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة لمتابعة كافة تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.
 
وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.
 
 

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