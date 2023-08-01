تكليفات وتعيينات جديدة بجامعة بنها.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قراراً بتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائماً بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتكليف الدكتورة نهاد محمد علي البرقي الأستاذ بقسم علم الحشرات ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال كلية العلوم.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مجدي مليجي عبد الحكيم الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.





