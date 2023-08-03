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ترامب يمثل اليوم أمام المحكمة فى قضيتى إلغاء انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:50 ص
ترامب يمثل اليوم أمام المحكمة فى قضيتى إلغاء انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس ترامب
كتبت: نهال ابو السعود

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من المتوقع أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة اليوم الخميس للرد على اتهامات التآمر لإلغاء انتخابات 2020 ، وهي قضية ستلقي بظلالها على سباق البيت الأبيض 2024 الذي يظل المرشح الجمهوري الأكثر حظا.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيتم إلقاء القبض على الرئيس السابق ومحاكمته في محكمة اتحادية على بعد امتار من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021 ، فيما وصفه المدعون بأنه "تتويج للمؤامرة" المزعومة.

 

ومن المتوقع أن يقر ترامب البالغ من العمر 77 عام بأنه بريء في جلسة استماع من المقرر أن تبدأ في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي أمام قاضي الصلح موكسيلا أوبادييايا.

 

الاتهامات بأن ترامب وستة متآمرين لم يتم الإعلان عنهم بالتآمر لقلب انتخابات 2020 هي ثالث لائحة اتهام جنائية للرئيس السابق منذ مارس، وأخطر القضايا التي تهدد بعرقلة محاولته للبيت الأبيض في 2024.

 

كشف المحامي الخاص جاك سميث النقاب عن لائحة اتهام من 45 صفحة ضد ترامب يوم الثلاثاء تتهمه بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ومحاولة حرمان الناخبين الأمريكيين من التصويت بادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر 2020.

 

وجاء في لائحة الاتهام أن "الغرض من المؤامرة هو قلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 باستخدام مزاعم كاذبة عن علم بتزوير الانتخابات".

 

ومن المقرر بالفعل أن يحاكم ترامب في فلوريدا في مايو من العام المقبل بتهمة أخذ وثائق حكومية سرية للغاية إلى منزله في مارالاجو في فلوريدا ورفض إعادتها.

 

يواجه الرئيس السابق الذي تم عزله مرتين أيضًا تهم جنائية في نيويورك بزعم دفع أموال صامتة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

 

 


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الانتخابات الامريكية 2020

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دونالد ترامب

نيويورك

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