الصين تُخصص 14 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

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خصصت الحكومة الصينية 100 مليون يوان (نحو 14 مليون دولار أمريكي) لدعم عملية إعادة الإعمار بعد الكارثة في بكين ومقاطعة "خبي" المجاورة.



وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الميزانية المركزية ستستخدم في دعم إعادة إعمار البنية التحتية ومرافق الخدمات العامة في المناطق التي تضررت بشدة من العواصف المطيرة والفيضانات.



وبذلت السلطات الصينية جهود إنقاذ وإغاثة مكثفة في الاستجابة للأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار والتي أدت إلى مصرع 11 شخصا في بكين حتى صباح أمس الثلاثاء.



كما خصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ 110 ملايين يوان لدعم عملية الإنقاذ والإغاثة للأشخاص المتضررين من الفيضانات في بكين وتيانجين وخبي.