وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى المواطنين العالقين بسبب مياه الأمطار.

وكان الإعصار "دوكسوري" قد اجتاح الصين وضرب مقاطعة "فوجيان" الجنوبية، الأسبوع الماضي، بعد أن ضرب الفلبين، فيما تستعد الصين لوصول العاصفة المدارية "خانون"، والتي تعد سادس عاصفة خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن تضرب الساحل الشرقي للبلاد هذا الأسبوع.