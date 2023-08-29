مصرع طفلة وإصابة والدتها فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص، على طريق المنصورة العاشر من رمضان، فى محافظة الدقهلية، وتم من نقل الجثمان للمشرحة، والمصابة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص على طريق المنصورة العاشر، أمام قرية بشلا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع الطفلة سها عادل صالح الشرباصي، 5 أعوام، مقيمة بمحافظة دمياط، وإصابة والدتها وتدعى غالية محمد أبو زيد، وتبلغ من العمر 28 عاما، مقيمة بمحافظة دمياط، بخلع فى الكتف.

وتم نقلهما إلى المستشفى والتحفظ علي الجثمان داخل مشرحة ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.