القبض على المتهم بإنهاء حياة مزارع بغرض سرقة الماشية فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر، من ضبط المتهم بقتل فلاح بغرض سرقة المواشى الخاصة به، أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية بقرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أن وراء الواقعة مسجل خطر، وتم ضبطه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بمصرع شخص بطلق، أثناء محاولة سرقة الماشية الخاصة به بقرية ميت ناجى دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن القتيل يدعى حاتم محمد أنور العنانى، ويبلغ من العمر 42 عاما، مقيم بقرية ميت ناجى دائرة المركز، وأصيب بطلق نارى فى البطن ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات أنه فى أثناء توجه المجنى عليه لأرضه الزراعية بالمواشى، فوجئ بتعدى شخص مجهول عليه مشهرا سلاح نارى فى وجهه، لمحاولة سرقة المواشى الخاصة به، وأثناء مقاومته له أطلق عليه عيارا ناريا فى البطن، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وبتشكيل فريق بحث جنائى من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى حماده ع.ال.ال، 36 عاما، مقيم بقرية شالوش التابعة لدائرة المركز، مسجل شقى خطر إتجار فى المواد المخدرة، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالسجن لمدة 7 سنوات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.