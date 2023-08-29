اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:09 م
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مصرع شخص مجهول الهوية غرقا داخل ترعة بالبحيرة فى ظروف غامضة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:14 م
مصرع شخص مجهول الهوية غرقا داخل ترعة بالبحيرة فى ظروف غامضة غريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مجهول الهوية مصرعه غرقا داخل إحدى ترع مركز أبو المطامير بالبحيرة فى ظروف غامضة. 
 
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة شخص مجهول الهوية، إثر إصابته بأسفكسيا الغرق  داخل ترعة العقارية التابعة لمركز أبو المطامير.
 
وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

مصرع شخص غرقا

محافظة البحيرة

أبو المطامير

ترعة المحمودية

حوادث البحيرة



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